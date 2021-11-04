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انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق

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انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق
سائق متهور.. ولا وجود لشرطي المرور

انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق

تعرّضت تلميذة في المرحلة الابتدائية لحادث دهس مفجع أثناء عبورها الطريق، عقب خروجها من المدرسة، في محافظة الديوانية بالعراق.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز"، يظهر مقطع الفيديو، مشهداً مؤلماً للحظة دهس شاحنة تحمل أسطوانات غاز إحدى تلميذات الابتدائية أثناء عبورها للشارع المقابل للمدرسة.

وبسرعة تجمّع المارة حول الفتاة التي كانت فاقدة الوعي، والتي لم تكشف الصحيفة عن مدى إصابتها.

وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تهوّر السائق وعدم وجود شرطي مرور أو مطب اصطناعي أمام المدرسة؛ لتفادي مثل هكذا للطلبة.

وناشد آخرون سائقي السيارات تخفيف السرعة أثناء خروج الطلاب من المدارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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