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المغربي يستدعي بن شرقي لمواجهتي السودان وغينيا

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المنتخب المغربي يستدعي بن شرقي لمواجهتي السودان وغينيا المغربي يستدعي بن شرقي لمواجهتي السودان وغينيا

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استدعى الجهاز الفني للمنتخب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لقائمة أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويستضيف المغرب منتخبي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الجاري على الترتيب ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان منتخب المغرب ضمن تأهله المبكر عن مجموعته للمرحلة النهائية قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 12 نقطة ويليه غينيا بيساو برصيد 4 نقاط وغينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب السودان المجموعة برصيد نقطتين.

المصرى اليوم

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