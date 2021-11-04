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البابا تواضروس ينعي كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة

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البابا تواضروس ينعي كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة البابا تواضروس ينعي كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة

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تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة الأب القمص أليشع زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، التابعة لإيبارشية المنصورة بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٨٠ سنة وخدمة كهنوتية لأكثر من ٣٥ سنة.

وأعلنت الكنيسة إقامة صلوات جنازة الراحل في الخامسة من مساء اليوم الخميس في كنيسته بالمنصورة بحضور الأنبا داود أسقف الإيبارشية.

يذكر أن الأب القمص أليشع زكي في ٧ يناير ١٩٤١، وسيم كاهنًا في ٢٧ يونيو عام ١٩٨٦، ونال درجة القمصية في ١ نوفمبر ١٩٩٦.

المصرى اليوم

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