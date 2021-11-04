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أكد احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري وصلت حتى الآن إلى 20%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية- تلقي تقريراً من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة أضافه إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.
وأشار معاون الوزير إلى أن الوزير وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 الف منفذ.
وأكد «كمال» أن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، مشيرا إلى انه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر وقصب السكر وبالتالي فان استراتيجي مصر منه سيزيد مؤكدا ان مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبه تصل إلى 89% من الاستهلاك المحلي.