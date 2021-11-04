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أكد احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏نسب صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري وصلت حتى الآن إلى 20%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

‏وأضاف أن ‏الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية- تلقي تقريراً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة أضافه إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار معاون الوزير إلى أن الوزير وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 الف منفذ.

وأكد «كمال» أن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب ‏السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو ‏القمح، مشيرا إلى انه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر وبالتالي فان استراتيجي مصر منه سيزيد مؤكدا ان مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبه تصل إلى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏