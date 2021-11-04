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دعت السلطات الكورية الشمالية إلى اتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد فيروس كورونا «كوفيد -19»، استعدادا لفصل الشتاء، وفقا للصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية «رودونغ شينمون».

وأضافت الصحيفة، التابعة لحزب العمال الحاكم، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل حتى من خلال تساقط الثلوج، كما وصفت خطوات السيطرة على الفيروس والوقاية منه خلال الشتاء بأنها مشروع «سياسي مهم» لتحديد ما إذا كان سيتم إحراز تقدم في العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية لكوريا الشمالية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد كشف النقاب عن خطة تطوير جديدة تركز على الاعتماد على الذات وسط ضوابط حدودية صارمة ضد الفيروس والعقوبات العالمية على اقتصادها.

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.