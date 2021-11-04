أخبار عاجلة

تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
إزالة ٩٣ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ١٨ بالشرقية -
«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى -
فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -
تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله -
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا -
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية -
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد خلال فصل الشتاء

Print
كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد فيروس كورونا خلال فصل الشتاء تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد خلال فصل الشتاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت السلطات الكورية الشمالية إلى اتخاذ إجراءات وقائية شاملة ضد «كوفيد -19»، استعدادا لفصل الشتاء، وفقا للصحيفة الرسمية في «رودونغ شينمون».

وأضافت الصحيفة، التابعة لحزب العمال الحاكم، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل حتى من خلال تساقط الثلوج، كما وصفت خطوات السيطرة على الفيروس والوقاية منه خلال الشتاء بأنها مشروع «سياسي مهم» لتحديد ما إذا كان سيتم إحراز تقدم في العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية لكوريا الشمالية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد كشف النقاب عن خطة تطوير جديدة تركز على الاعتماد على الذات وسط ضوابط حدودية صارمة ضد الفيروس والعقوبات العالمية على اقتصادها.

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا