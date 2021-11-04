ضبط عصابة سرقات السيارات بالمفتاح المصطنع فى القاهرة

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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعة سرقة سيارة "مُبلغ بسرقتها" وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط سكنهم