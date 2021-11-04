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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بالقاهرة

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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بالقاهرة ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بالقاهرة

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين «لهما معلومات جنائية» حال إستقلالهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما» بدائرة القسم وبحوزتهما «بندقية خرطوش- طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

المصرى اليوم

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