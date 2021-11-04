ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بالقاهرة

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين «لهما معلومات جنائية» حال إستقلالهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما» بدائرة القسم وبحوزتهما «بندقية خرطوش- طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.