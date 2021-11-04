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على الرغم من الجهود التي تبذلها دار الأوبرا المصرية لإنجاح فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية برئاسة د.مجدي صابر وتحت إشراف وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، وإنشاء مسرح ضخم في حجم مسرح النافورة يسع لقرابة 2000 شخص إلا أن الجماهير تتزايد عام بعد الآخر، ويتغيب الشباب عن شراء التذاكر خلافا لكما كانت الحفلات في السنوات الماضية.

«المصري اليوم» حاولت رصدت أسعار تذاكر الحفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، حيث اضطر القائمون على المهرجان لرفع أسعار التذاكر، نظرًا لضغوط المطربين ونجوم الغناء لتوفير أجورهم ومتطلباتهم، رغم أن مسارح الأوبرا تجتذب الجمهور من فئات مختلفة وتقدم حفلاتها طوال 30 عاما من عمر المهرجان للجمهور الغير قادر على التوجه للحفلات الخاصة والباحث عن الطرب والفن الراقي.

فالمطرب مدحت صالح، يحيي حفله الليلة، في مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، بمشاركة المطربين نهى حافظ والفنان إبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وصوليست بيانو الفنان عمرو سليم،، وبلغ أقل سعر للتذكرة في الحفل 310، في المقاعد الخلفية تمامًا، يليه تذاكر بأسعار 510، 760، 1010، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص مطلوب منها دفع ما قيمته 4040 جنيه في الحفل داخل دار الأوبرا المصرية.

وتباع تذاكر حفل المطرب اللبناني عاصى الحلاني مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر له غدا الجمعة على مسرح النافورة، بحد أدنى 360 جنيه وحد أقصى 1210جنيها، وحتى الآن تقريبًا 30 % من المقاعد لم يتم حجزها نتيجة تلك المغالاة في الأسعار، وبالأسعار نفسها تم تسويق حفلات المطرب اللبناني وائل جسار المقرر إقامتها السبت 6 نوفمبر، وتتراوح ما بين 360، 610، 910، 1210 جنيه.

ويتم تسويق حفل المطرب مروان خوري، المقرر الإثنين 8 نوفمبر، بأسعار تتراوح بين 310 كحد أدنى، ومتوسط 510، 760، وأعلى قيمة للتذكرة 1010 جنيه.

ويتم بيع تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت المقرر لها الثلاثاء، 9 نوفمبر، بحد أقصى 1510، وحد أدنى 410، ومتوسط الأسعار 810 و1210 جنيه.

ويتم تسويق حفل المطرب على الحجار، الأربعاء 10 نوفمبر، بحد أقصى لقيمة التذكرة 1010 جنيه، وحد أدنى 310 جنيهات، ومتوسط سعر التذاكر 510 و760 جنيه، وبالأسعار نفسها يتم تسويق حفل المطرب هاني شاكر يوم الخميس 11 نوفمبر.

وبأسعار تصل إلى 1810 جنيه يتم بيع تذاكر حفل المطرب صابر الرباعي، المقرر إقامته في الليلة قبل الأخيرة بمهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم، وبحد أدنى 510 جنيه، ومتوسط أسعار 1010 و1510 جنيه، وهي الأسعارنفسها التي يتم بها تسويق حفل المطربة أصالة المقرر إقامته الأحد 14 نوفمبر الجاري.

ويعد حفل المطربة ماجدة الرومي هو الأعلى سعرا وسط جدول مهرجان الموسيقى العربية، في ختام الفعاليات بأسعار 2020 كحد أقصى، وحد أدنى 860 جنيه، ومتوسط 1510، 1760 جنيه.