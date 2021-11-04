أخبار عاجلة

تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
إزالة ٩٣ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ١٨ بالشرقية -
«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى -
فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -
تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله -
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا -
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية -
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق

Print
انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق
سائق متهور.. ولا وجود لشرطي المرور

انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق

تعرّضت تلميذة في المرحلة الابتدائية لحادث دهس مفجع أثناء عبورها الطريق، عقب خروجها من المدرسة، في محافظة الديوانية بالعراق.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز"، يظهر مقطع الفيديو، مشهداً مؤلماً للحظة دهس شاحنة تحمل أسطوانات غاز إحدى تلميذات الابتدائية أثناء عبورها للشارع المقابل للمدرسة.

وبسرعة تجمّع المارة حول الفتاة التي كانت فاقدة الوعي، والتي لم تكشف الصحيفة عن مدى إصابتها.

وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تهوّر السائق وعدم وجود شرطي مرور أو مطب اصطناعي أمام المدرسة؛ لتفادي مثل هكذا للطلبة.

وناشد آخرون سائقي السيارات تخفيف السرعة أثناء خروج الطلاب من المدارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة 6 في حوادث انقلاب وتصادم بالمنيا.. والمعاينات الأولية: انفجار إطارات وسرعة زائدة

إصابة 6 في حوادث انقلاب وتصادم بالمنيا.. والمعاينات الأولية: انفجار إطارات وسرعة زائدة

غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

غرفة «الغوص» تحذر من تزايد المخالفات والحوادث لعدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الدولية

شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حوادث بالبحيرة

بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حوادث بالبحيرة