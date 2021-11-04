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مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
سفير مصر في كوناكري يلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في غينيا
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السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
بعد تكريمه من محافظ بني سويف.. تعرف على حلم بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (فيديو)
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السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
بدء إزالة آثار الأمطار في سفاجا (صور)
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السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
شعراوي: تمويل 2500 مشروع صغير ومتوسط بـ500 مليون جنيه من «مشروعك» خلال أكتوبر
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
إصابة ربة منزل وعامل صدمتهما سيارتان مجهولتان في القليوبية
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:27 صباحاً
الكويت تموّل مشاريع في الأردن بـ80 مليون دولار
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:22 صباحاً
فيرجينيا وولف... مدافعة شرسة عن حقوق المرأة؟
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:20 صباحاً
جدل بين رجال الدين حول زراعة كلية الخنزير بأجسام البشر
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:20 صباحاً
كيف يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط
-
السبت 13 نوفمبر 2021 10:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فتاة المترو مريم فى الثانوية وبتبيع سندوتشات عشان تساعد اهلها
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 01:48 مساءً
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