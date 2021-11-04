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صلاح عبد الصبور رائد المسرح الشعري.. ندوة في بيت ثقافة الفشن

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صلاح عبد الصبور رائد المسرح الشعري.. ندوة في بيت ثقافة الفشن صلاح عبد الصبور رائد المسرح الشعري.. ندوة في بيت ثقافة الفشن

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في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في رفع الوعي المجتمعي، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية.

وعقد بيت ثقافة الفشن ندوة ثقافية عن «الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور» تحدث خلالها كمال سالم عن عبدالصبور كأحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربى، كما يعد واحدا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحى، خاصة في مسرحيته «مأساة الحلاج»، وفى التنظير للشعر الحر، كما نظمت مكتبة سمسطا لقاء حواري عن أهم أعمال الشاعر صلاح عبدالصبور تناول خلالها راشد على مسؤول النشاط نشأة عبدالصبور من البداية حتى تخرجه من كلية الآداب ثم التدريس، حتى انتقل إلى العمل بالصحافة، كما نال جائزة الدولة التقديرية، وكتب خمس مسرحيات شعرية، الأميرة تنتظر، مأساة الحلاج، بعد أن يموت الملك، مسافر ليل، ليلى والمجنون.

قدمت مكتبة النادي الرياضي عرض مسرح عرائس قفازات، عن قواعد إرشادات المرور، بينما قدم بيت ثقافة أبوصير الملق عرض فني لفرقة أبوصير للآلات الشعبية.

المصرى اليوم

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