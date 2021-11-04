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أعلنت وزارة الصحة السعودية، وصول البلاد إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لما ذكره وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وأضاف قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات، فاصبحنا نراقب انخفاضها نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين إلى استكمال عملية التطعيم، على أن يتم تعزيز المناعة بجرعة تنشيطية لمن مر 6 أشهر على الحصول على الجرعة الثانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية«واس».

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.