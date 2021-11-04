أخبار عاجلة

تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
إزالة ٩٣ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ١٨ بالشرقية -
«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى -
فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -
تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله -
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا -
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية -
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعلن الوصول إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

Print
السعودية تعلن الوصول إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا تعلن الوصول إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة ، وصول البلاد إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لما ذكره وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وأضاف قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات، فاصبحنا نراقب انخفاضها نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين إلى استكمال عملية التطعيم، على أن يتم تعزيز المناعة بجرعة تنشيطية لمن مر 6 أشهر على الحصول على الجرعة الثانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية«واس».

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا