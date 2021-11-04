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القبض على سائق توك توك سحل سيدة للخلاف على الأجرة في المنوفية

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القبض على سائق توك توك سحل سيدة للخلاف على الأجرة في المنوفية القبض على سائق توك توك سحل سيدة للخلاف على الأجرة في المنوفية

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تمكنت مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد أحمد عرفة، من إلقاء القبض على سائق التوك توك المتسبب في سحل سيدة، وإصابة بائع بسلاح أبيض «مطواه» في واقعة شهدتها قرية ميت خاقان التابعة لقسم شبين الكوم، وضبط التوك توك والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء سالم مهنا الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يُفيد بإصابة «و.ع.ا» بائع حصير بآلة حادة «مطواة» أثناء تدخله للدفاع عن سيدة في مشاجرتها مع سائق «توك توك» بسبب الخلاف على الأجرة، وتم نقله للمستشفى التعليمي بشبين الكوم.

المصرى اليوم

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