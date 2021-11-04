«الحقوقيات المصريات» تطلق خطتها الإستراتيجية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، استكمالاً لمسيرة الجمعية نحو التطوير وتحسين مستوي الأداء المؤسسي في إطار الدعم والتعاون من مؤسسة دياكونيا السويدية «مشروع مدرسة الكادر السياسي».

وتهدف الجمعية لدعم بناء العديد من التحالفات والشراكات مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية لنشر ثقافة العدالة النوعية والعمل على تعزيز قدرات النساء وتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهن والعمل على دعم وتطوير قدرات منظمات المجتمع المدنى الشريكة في التعلم وإكتساب الخبرات والتاثير على القرارات المتعلقة بتعديل السياسات والقوانين.

وأكدت الجمعية أن رؤية جمعية الحقوقيات المصريات في اطار خطتها الاستراتيجية إلى الوصول بالمجتمع المصري إلى تحقيق العدالة النوعية وفق منظومة دستورية وتشريعية تضمن التطور والارتقاء بحقوق المرأة المصرية والعربية والافريقية، من خلال جمعية رائدة ومنصة دفاعية مرموقة على المستوى الوطنى والاقليمى لدعم حقوق النساء تحت مظلة الاتفاقات الدولية والاقليمية.

وأوضحت، أن استراتيجية الجمعية سوف تحقق عددا من الأهداف الاستراتيجية وهي، تعزيز العلاقات الخارجية للمؤسسة على الصعيد الإقليمى والدولى، وتعزيز المعارف والمهارات حول أوضاع النساء في مراكز صنع القرار عربياً وافريقيا وإقليماً، وتحسين القدرات المؤسسية لجمعية الحقوقيات المصريات والجمعيات الشريكة في مجال رفع الوعى وتقديم الخدمات، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء على الصعيد القومى والعربى والافريقى.