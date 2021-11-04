«كُنت مغفل 17 سنة.. وخدت حقي».. «خط الفيوم» يكشف سبب ارتكابه الحادث (تفاصيل)

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قالت مصادر طبية من داخل مستشفى الفيوم العام لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن المتهم أيمن عبدالمعبود، المعروف إعلاميًا بـ«خط الفيوم»، الذي قام باحتجاز رهائن في منزل بميدان عبدالمنعم رياض، عقب دخوله المستشفى لتلقي العلاج عقب إصابته كان يردد كلمات منها «أنا دافعت عن شرفى وأخدت حقى.. أنا قعدت 17 سنة مغفل محدش يقدر يعملى حاجة»، بحسب المصادر.

من جانبه، أمرت النيابة العامة بالفيوم، الخميس، بالتحفظ على المتهم، بعدما أجرت معاينة لموقع الحادث، وطلبت تحريات الشرطة والأمن الوطنى عن الحادث، كما ناظرت الجثة التي أطلق المتهم النار عليها، وبيان ما بها من إصابات، والاستعلام عن حالة المتهم، والتحفظ على جميع الأسلحة التي كانت بحوزة المتهم.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قد نجحت في القبض على المسجل خطر “أيمن. ع»، 45 سنة، وتحرير الرهائن،الذين احتجزهم داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبدالمنعم رياض بمركز الفيوم، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن.

وتوجهت حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إلى منزل المتهم، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن، قام بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية أليه كانت بحوزته، فبادرته القوات الرصاص، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق ناري في فخده الايسر، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذين كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

ومارست قوات الشرطة كل أنواع القدرات والإمكانيات في التفاوض، خلال جهودها في عملية اقتحام قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة وإصابته بطلق نارى.وتم إنقاذ أفراد الأسرة دون أن يتمكن المتهم من إصابتهم، وذلك بعد تنفيذ القوات لعملية متميزة على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياة المحتجزين، وكان الهدف الرئيسي حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات، والتي كانت أصعب مراحل عملية الاقتحام.

وقامت القوات باقتحام منزل المتهم بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة، قبل أن يتم إصابة أحد منهم، وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجي إطلاق النار مع القوات، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري.

تم نقل المتهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وقام أطباء المستشفى باستخراج الرصاصتين من قدمه وإنقاذ حياته.