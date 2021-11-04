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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك «ديربي القاهرة» وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتؤمن الأطقم الأمنية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وعلى صعيد متصل، يختتم اليوم الخميس فريق الأهلى تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسى مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

المصرى اليوم

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