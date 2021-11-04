التليفزيون السوري يبث جنازة صباح فخري بحضور وزراء سوريين

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بثت هيئة الإذاعة والتليفزيون السوري صباح اليوم جنازة الفنان السوري صباخ فخري على الهواء مباشرة، بحضور كبير من الجمهور السوري والعديد من الشخصيات العامة والقيادية بالدولة.

وحرص وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، إضافة إلى عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الإعلام والثقافة، وشخصيات فنية، منهم دريد لحام ومنى واصف ومصطفى الخاني ورضوان عقيلي على التواجد. فيما توافدت الحشود إلى مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، للمشاركة في تشييع الفنان الراحل.

وشيعت جنازة صباح فخري من مستشفى «الشامي» في العاصمة السورية دمشق، ومر جثمانه بساحة الأمويين وصولًا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وتمت صلاة الجنازة عليه في مسجد عبدالله بن عباس، ليوارى الثرى بـ«المقبرة الحديثة» بحلب.

وتوفى المطرب صباح فخري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، إذ أعلن نجله أنس فخري للإعلام: «لقد توفَّى في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا».

