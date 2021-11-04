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إحباط محاولة تهريب 825 كجم من القات في جازان

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استرداد 8 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

dd968f9e1d.jpgمكةالمكرمة: الوطن
121b3b6d89.jpg29 ربيع الأول 1443 هـ

9 جهات حكومية يثرون لقاءات "رواد الأداء"

نجح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" في نقل الخبرات والتجارب الناجحة ونشر المعرفة وخلق مجتمع تفاعلي بين الجهات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ
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جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في أنحاء

أدى جموع المصلين في مكة المكرمة صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

ديوان المظالم: إطلاق خدمة إبلاغ الجهات الحكومية في منصة معين

أعلن ديوان المظالم إطلاق خدمة إبلاغ الجهات الحكومية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في منصة "معين" الرقمية.ويتم من خلال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

دراسة لطالبات من جامعة نورة حول الاستكشاف في الفضاء

شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات

تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

محاكم التنفيذ تسترد 23 مليارا في 3 أشهر

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن طلبات التنفيذ الواردة خلال الأشهر الـ3 الأولى من 1443، التي بلغت 187.567 طلبا، بنسبة 100 % محكمة بلا ورق،...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة

فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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