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"ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع

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"ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع السعودية "ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع
رئيس الوزراء لم يطلب من "قرداحي" الاستقالة

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق؛ للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع ، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

ودعا "ميقاتي" وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية التصريحات التي فجرت الخلاف مع دول الخليج، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميقاتي" في خطاب عام: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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