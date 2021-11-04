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تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:32 صباحاً
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:32 صباحاً
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
دخول حمام التلات مش زى خروجه .. هنا قبلة العرائس لتجهيز النيش اللى محدش بيقرب منه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 01:32 مساءً
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