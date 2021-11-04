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الصناعات العسكرية تكشف عن خطتها لتوسعة قاعات العرض في معرض الدفاع العالمي بدبي
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
جونسون يكشف الحالة الصحية لملكة بريطانيا
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
"فلكية جدة": ذروة "الأسديات2021" الأربعاء المقبل.. تشاهد بالعين المجردة
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
"تسلا" تنوي بيع بعض السيارات الكهربائية من دون تقنية أساسية
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:36 صباحاً
اعرف حالة الطقس في الجيزة.. زحام مرورى بمحور صفط اتجاه جامعة القاهرة
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:35 صباحاً
إد شيران يفوز بجائزتيّ أفضل فنان وأفضل أغنية عن «عادات سيئة» في حفل MTV
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:28 صباحاً
استعدوا.. اضطرابات جوية وأمطار شديدة الأيام القادمة.. الأرصاد تحذر
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
سر هجوم العقارب على أهالى أسوان بالتزامن مع السيول
-
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأرصاد تبشركم.. توقف الأمطار لمدة 5 أيام لكن احذروا الشبورة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 01:31 مساءً
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
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