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طيران الإمارات: رحلات يومية لتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمير

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طيران الإمارات: رحلات يومية لتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمير طيران الإمارات: رحلات يومية لتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمير

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أعلنت الشركة الإماراتية للطيران «طيران الإمارات»، بأنه اعتبارا من السادس من ديسمبر المقبل ستطلق رحلات إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل.

ووفقا للشركة الإماراتية ستطلق رحلة يومية بدون توقف بين دبي وتل أبيب في إسرائيل اعتبارا من السادس من ديسمبر 2021.

وقال وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، منتصف أكتوبر الماضي، إنه سيزور إسرائيل قريبا للقاء الأصدقاء والشركاء.

وأوضح الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية إسرائيل وأمريكا، أن بلاده راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل، في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أنه يتوق للقاء يجمع السلطات الإسرائيلية مع السلطات الفلسطينية، منوها إلى أن بلاده ستشجع هذا المسعى بصورة كبيرة.
وأردف بقوله «لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين».

وفي 13 أغسطس 2020، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات، ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

المصرى اليوم

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