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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراحل تقدم الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة.

وقال وزير الإسكان: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة.

منطقة سور مجري العيون أحدي مناطق القاهرة التي لديها أهمية تاريخية اقتصادية وضمت لأكثر من مائة عام مصانع وورش دباغة الجلود والصناعات المكملة لها، وتم نقلهم مؤخرا إلي منطقة الروبيكي بمدينة بدر ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.