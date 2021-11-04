أخبار عاجلة

"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب -
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر" -
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل -
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان -
عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح -
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
الشركة الوطنية للإسكان توقع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض -
تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
إلهام شاهين : لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها -
الأمريكية من أصل إيراني مسيح نجاد تقول إن نظام طهران خائف منها.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سلاف فواخرجي ونجوم سوريا يُشيعون جثمان صباح فخري إلى مثواه الأخير (صور)

Print
سلاف فواخرجي ونجوم سوريا يُشيعون جثمان صباح فخري إلى مثواه الأخير (صور) سلاف فواخرجي ونجوم سوريا يُشيعون جثمان صباح فخري إلى مثواه الأخير (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك عدد من نجوم سوريا في تشييع جثمان الفنان السوري الكبير صباح فخري عقب صلاة الظهر اليوم من مستشفى الشامي بحلب، وتم دفن جثمانه في مقبرة الدحداح بدمشق.

تشيع جثمان صباح فخري

وحرص عدد من النجوم السوريين على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صباح فخري الذي توفي صباح الثلاثاء، ومنهم منى واصف، وسلمى المصري، وعباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي من مسقط رأسه حلب.

تشيع جثمان صباح فخري

وتوفي صباح فخري صباح الثلاثاء عن 88 عاما، بعد مشوار حافل بالغناء.

تشيع جثمان صباح فخري

ونعته نقابة الفنانين السورية، أمس الأول، إذ كتبت في منشور لها: «ببالغ الحزن والأسى نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي الفنان الكبير والقدير صباح فخري الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 عن عمر يناهز الـ 88 عاماً».

جنازة صباح فخري

وأضافت: «الفنان القدير صباح فخري من مواليد حلب الشهباء 1933 ويعتبر من أساطين وأعمدة الطرب العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صباح الدين أبوقوس وقد أخذ اسمه الفني من الفنان فخري البارودي الذي رعاه ودعمه فنياً».

جنازة صباح فخري

وتابعت: «طاف صباح فخري الكثير من الدول العربية والأجنبية بطربه الأصيل وقدوده الحلبية الشجية، راسماً صورة جميلة للطرب العربي الأصيل. حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وشغل عدة مناصب نقابية وفنية وقد تم تكريمه في العديد من الدول على مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، رحل وقد ترك وراءه إرثاً فنياً عظيماً أغنى به الطرب العربي الأصيل».

واختتمت: «رحم الله الفنان الكبيرصباح فخري وتغمده بالرحمة والغفران.. وألهم أهله وذويه وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان».

كما نعاه عدد كبيرمن نجوم الغناء منهم جورج وسوف وفايا يونان ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم وغيرهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

إلهام شاهين : لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها

إلهام شاهين : لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها

شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (التفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (التفاصيل)