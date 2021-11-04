سلاف فواخرجي ونجوم سوريا يُشيعون جثمان صباح فخري إلى مثواه الأخير (صور)

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شارك عدد من نجوم سوريا في تشييع جثمان الفنان السوري الكبير صباح فخري عقب صلاة الظهر اليوم من مستشفى الشامي بحلب، وتم دفن جثمانه في مقبرة الدحداح بدمشق.

تشيع جثمان صباح فخري

وحرص عدد من النجوم السوريين على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صباح فخري الذي توفي صباح الثلاثاء، ومنهم منى واصف، وسلمى المصري، وعباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي من مسقط رأسه حلب.

تشيع جثمان صباح فخري

وتوفي صباح فخري صباح الثلاثاء عن 88 عاما، بعد مشوار حافل بالغناء.

تشيع جثمان صباح فخري

ونعته نقابة الفنانين السورية، أمس الأول، إذ كتبت في منشور لها: «ببالغ الحزن والأسى نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي الفنان الكبير والقدير صباح فخري الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 عن عمر يناهز الـ 88 عاماً».

جنازة صباح فخري

وأضافت: «الفنان القدير صباح فخري من مواليد حلب الشهباء 1933 ويعتبر من أساطين وأعمدة الطرب العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صباح الدين أبوقوس وقد أخذ اسمه الفني من الفنان فخري البارودي الذي رعاه ودعمه فنياً».

جنازة صباح فخري

وتابعت: «طاف صباح فخري الكثير من الدول العربية والأجنبية بطربه الأصيل وقدوده الحلبية الشجية، راسماً صورة جميلة للطرب العربي الأصيل. حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وشغل عدة مناصب نقابية وفنية وقد تم تكريمه في العديد من الدول على مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، رحل وقد ترك وراءه إرثاً فنياً عظيماً أغنى به الطرب العربي الأصيل».

واختتمت: «رحم الله الفنان الكبيرصباح فخري وتغمده بالرحمة والغفران.. وألهم أهله وذويه وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان».

كما نعاه عدد كبيرمن نجوم الغناء منهم جورج وسوف وفايا يونان ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم وغيرهم.