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لص السيارات فى الساحل سقط بكارنية شرطة مزيف

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لص السيارات فى الساحل سقط بكارنية شرطة مزيف لص السيارات فى الساحل سقط بكارنية شرطة مزيف

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تمكنت قوة أمنية تابعة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة «أجرة- تاكسى» وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنها منتهية التراخيص وادعى قائدها أنه أحد رجال الشرطة وقدم تحقيق شخصية بفحصه تبين أنه «مزور».

وأثناء استكمال الفحص حاول الهرب بالسيارة إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى بمحيط الضبط، مما نتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الأخيرة وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبصحبته شقيقه وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب واقعة تزوير بطاقة تحقيق الشخصية التي بحوزته.

المصرى اليوم

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