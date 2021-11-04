استدرجتها من القليوبية وتسولت بها فى القاهرة ..ضبط المتهمة بخطف طفلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة الامن بالقليوبية ملابسات واقعة خطف طفلة بالقليوبية والعثورة عليها بصحبة فتاة بالقاهرة بغرض إستغلالها فى أعمال التسول،

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من (بائعة - مقيمة بدائرة المركز) بتعرفها على إحدى الفتيات "لا تعلم بياناتها" ، وإستضافتها بمسكنها لعدم وجود مأوى لها وفوجئت بقيامها بترك المسكن وإصطحابها كريمة المبلغة (سن 5) ولم تعد.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها ليس لها محل إقامة، حيث تقوم بالتسول بالشوارع والميادين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المُبلغ بخطفها بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لإستغلال الطفلة فـى التسول وإستجداء المارة.