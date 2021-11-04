جهود أمنية لكشف لغز اختفاء زوجة المتهم وشقيقه قبل واقعة احتجاز الرهائن بالفيوم

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تبذل أجهزة الأمن في الفيوم جهود مكثفة للبحث عن زوجة المتهم باحتجاز اسرته وقتل حماته في الفيوم، وكانت التحريات الأولية أكدت أن المتهم كان متزوجا اثنتين الأول في المرج بالقاهرة وانجب منها ايه ومصطفى وعقب خروجه من السجن بعد 13 عاما في قضية قتل والتعدي على أمين شرطة عاد إلى الفيوم وتزوج من زوجته الثانية التي كانت قد انجبت من زوجها 4 أولاد، وأن المتهم ادعى أنه قام باحتجاز أسرته دفاعا عن الشرف.

كما تبين من التحقيقات أن أشقاء المتهم اختفوا قبل الواقعة بيومين وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهود لكشف اختفاء الزوجة الثانية واشقاء المتهم الإثنين. كما أكدت التحريات أن المتهم قام بعمل فرح لنجلته اية قبل الواقعة بشهرين وقام بذبح 5 عجول في الفرح وحضره العديد من الشخصيات بالمحافظة.

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في القبض على المسجل خطر أيمن. ع ( 45 سنة ) وتحرير الرهائن الذين احتجزهم داخل منزله بالطريق الدائري بميدان عبدالمنعم رياض بمركز الفيوم، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

كانت حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية واللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، قد توجهت إلى منزل المتهم، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن، إلا أن المتهم قام بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته، فبادرته القوات الرصاص، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق ناري في فخده الأيسر، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذي كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد واصلت جهودها من الأمس واليوم، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته بمنزله الكائن بالطريق الدائري بميدان عبدالمنعم رياض بمحافظة الفيوم، وقيامه بإطلاق الرصاص في الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب، بعد احتجازه أبنائه كدروع بشرية .

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد إصابته بحالة هيسترية، واعتلى المتهم سطح منزله، يحمل السلاح ويطلق الرصاص في الهواء في محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة، والتي تتعامل بحكمة مع الموقف للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه، دون تعريضهم للخطر.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بقيام أحد المسجلين خطر يدعى أيمن. ع (48 سنة )، باحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبدالمنعم رياض بمدينة الفيوم، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة، حيث أنه متزوج من أخرى من محافظة المنوفية منذ ثلاثة أشهر، وتركت منزل الزوجية وعادت إلى أسرتها، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم عمل كردون أمنى، بعد قيام إدارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى، وتحويل مسار السيارات إلى طريق فرعي .