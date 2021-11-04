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«حقوق الإنسان» بالبرلمان تبحث مع وزارة التضامن آلية بحث الشكاوى

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«حقوق الإنسان» بالبرلمان تبحث مع وزارة التضامن آلية بحث الشكاوى «حقوق الإنسان» بالبرلمان تبحث مع وزارة التضامن آلية بحث الشكاوى

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عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع أمينة طراف معاون وزيرت التضامن لشئون الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضح المستشار محمد عمر القماري، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021.

وأشار إلى أن آلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة«الشباك الواحد» بناء على توجيهات الوزيرة، واضاف: أصبح هناك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، ونعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.

المصرى اليوم

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