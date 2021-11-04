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"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
بقيمةٍ قاربت 64 مليون ريال.. "ركاز العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًّا في بيع "دانة الخبر"
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:24 صباحاً
الشركة الوطنية للإسكان توقع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:22 صباحاً
تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:17 صباحاً
إلهام شاهين : لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:17 صباحاً
الأمريكية من أصل إيراني مسيح نجاد تقول إن نظام طهران خائف منها.. ما السبب؟
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
هل أنت مستعد لبيع بقايا طعامك؟.. هذه التطبيقات على الهواتف تشتريه منعًا للإهدار
فيديو
cnn arabic
الخميس 04 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
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