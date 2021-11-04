3 فيديوهات لخط الفيوم تكشف تفاصيل جريمته.. قتل حماته واستخدم أطفاله دروع بشرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

36 ساعة رعب عاشتها منطقة منشأة عبدالله بمحافظة الفيوم، بعد أن أطلق مسجل خطر معروف إعلاميا «بخط الصعيد» النار على زوجته وحماته، وقام بخطف أبناءه وأستخدمهم كدروع بشرية للحماية له من اقتحام الأجهزة الأمنية

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي مساء الثلاثاء بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بمنطقة منشأة عبدالله بمدينة الفيوم، انتقلت مدير أمن الفيوم وعدد كبير من ضباط وقوات الأمن إلى بالقرب من مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهم ويدعى «أيمن. ع» من منطقة دار رماد بمدينة الفيوم وسبق اتهامه في عدد كبير من الجرائم ومسجل خطر الدرجة الأولي ومعروف باسم «خط الفيوم».

وأقرأ .. بلطجي في الفيوم أطلق النيران على زوجته وحماته وخطف أطفاله رهينة لمواجهة الأمن

بث «خط الفيوم» 3 فيديوهات عبر صفحته الشخصية فيس بوك خلال 24 ساعة الماضية كشف عن سبب اختطافه زوجته واسرتها بانه علم عن طريق الصدفة أن ووالدتها وشقيقاتها يشكلن شبكة للممارسة الأعمال المنافية للأداب من أكثر من 17 سنةحسب أقواله في البث المباشر.

وقال المتهم أنه فوجئ باتصال من رقم مجهول يخبره أنّ زوجته تعمل في شبكة دعارة، لهذا قام بالشك في سلوكها ومراقبة هاتفها وتبين صحة له المعلومات التي حصل عليها لهذا قرر خطفهم.

وأقرأ أيضا .. 10 مشاهد من حادث الإسماعيلية هزت الرأي العام في مصر .. ولماذا ذبح السفاح جاره ؟

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

كشفت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية حاولت التعامل السلمي مع المتهم حفاظا على الرهائن المحتجزين وهم أطفاله وزوجته وحماته ونجلتها

وحفيدتها لتحررهم سالمين، إلا انها فوجئت بأطلاق النيران على الأجهزة الأمنية وقتل حماته أحد الرهائن التي استخدمها كدروع بشرية والقي بجثتها بفناء المنزل بعد تعذيبها أكثر من 24 ساعة، وتسبب في إصابات وكسر وكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها.

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

وأضافت المصادر أن المتهم تناول كمية كبير من المخدرات بانواعها المختلفة حتي يكون في حالة يقظة لمواجهة اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله، كما وضع عدم كاميرات مراقبة في على منزله لتصدي لجميع محاولة اقتحامه من الأجهزة الأمنية.

تمكنت قوات الأمن من تحرير الرهائن، وإنقاذ وتحرير الأسرة، وقامت باقتحام منزل البلطجى بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإنقاذ أفراد الأسرة قبل أن يتمكن البلطجى من قتلهم جميعا بعد ان تبادل إطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى.

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد القبض على البلطجي تبين أنه قام بقتل والدة زوجته قبل عملية الاقتحام بساعات، وأكدت أنه المتهم مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة بالضرب بكل قسوة خلال ساعات الاحتجاز، وعثر لدى البلطجى على سلاح آلى وبندقية وعدد من الطلقات النارية.