تشديدات أمنية في محيط مسجد الشرطة قبل جنازة وزير الداخلية الأسبق

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شهد محيط مسجد الشرطة بالتجمع الاول تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين جنازة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق

وتوفى اللواء حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعلنت أسرة الراحل، إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة الظهر

اللواء حسن الألفي عُين وزيرًا للداخلية خلال الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى.

ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظًا لأسيوط، ثم محافظًا لسوهاج، وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قبل اختياره محافظًا ثم وزيرًا للداخلية.