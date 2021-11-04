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"إنفاذ" يُحقق ملياريْ ريال من إجمالي المبيعات

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"إنفاذ" يُحقق ملياريْ ريال من إجمالي المبيعات "إنفاذ" يُحقق ملياريْ ريال من إجمالي المبيعات
منذ تأسيسه في 2020م ضمن برنامج التحول الوطني

نجح مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في رفع طاقته التشغيلية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ ليحقق أعلى حصيلة مبيعات بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال؛ وبذلك يصل إجمالي المبيعات منذ بدء تشغيله في سبتمبر 2020م إلى أكثر من ملياري ريال، تشمل حقوقًا لورثة ودائنين، بالإضافة إلى تصفيات رضائية مسندة له من القطاع الخاص؛ بما يساهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.

وأشرَفَ المركز خلال أكتوبر الماضي فقط، على تنظيم وإقامة 24 مزادًا علنيًّا، منها 15 مزادًا حضوريًّا و9 مزادات إلكترونية، في نطاق جغرافي اتسع لـ16 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، عُرض بها أكثر من 298 أصلًا من العقارات والمنقولات.

وسيُشرف المركز خلال النصف الأول من الشهر الحالي على 3 مزادات إضافية، وهي: "مزاد الفرص العقارية" لبيع تسع عقارات تجارية وسكنية بمدينة الرياض، ومزاد "قرنة والبجادية" لبيع ثلاث عقارات بمحافظة الدوادمي، إضافة لمزاد "الجوار" في مكة المكرمة لبيع 19 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا.

وأنشئ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحسين خدمات المستفيدين؛ وذلك من خلال تسريع عمليات التصفيات المرتبطة بقضايا التركات أو المطالبات المالية؛ وذلك بإسناد أعمال التصفية للقطاع الخاص والإشراف على أدائه ضمن أطر الجودة والشفافية.

وقد نجح المركز منذ تأسيسه في خفض متوسط مدة التصفيات إلى أقل من 80 يومًا، واستقطاب ما يزيد على 1400 منشأة تجارية للمشاركة في المشاريع المرتبطة بتقييم وتهيئة وبيع الأصول العقارية والمنقولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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