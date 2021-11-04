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وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمي بين الجانبين (صور)

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وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمي بين الجانبين (صور) وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمي بين الجانبين (صور)

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استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، الدكتورة دينا راشد، نائب رئيس جامعة شيكاغو الأمريكية للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتورة ميـس أبوحجاب، مدير قطاع التعليم والمنح بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لبحث سبل التعاون بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال المنح الدراسية لطلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكذا أوجه التعاون المستقبلية الممكنة بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

وأكد في تصريحاته، خلال اللقاء، الخميس، حرص جامعة الإسكندرية على توطيد أواصر التعاون مع جامعة شيكاغو، والتنسيق بين الجانبين للتعاون في تخصصات أكاديمية مختلفة، وإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة في التوجه نحو تدويل التعليم من أجل المنافسة العالمية.

فيما أكدت الدكتورة دينا راشد، أن برنامج ساويرس بجامعة شيكاغو يسعى لإتاحة فرص أكبر للطلاب المتفوقين، من أبناء جامعة الإسكندرية، ومنح درجات علمية مشتركة في كل التخصصات، التي سوف تثمر عنها الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور أسامة العادلي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح محمود منصور، رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية.

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين (صور)
وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين (صور)
وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين (صور)
وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين (صور)
وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين (صور)

المصرى اليوم

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