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تقارير توضح موقف جالاتا سراي من ضم محمد النني وأليو ديانج

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تقارير توضح موقف جالاتا سراي من ضم محمد النني وأليو ديانج تقارير توضح موقف جالاتا سراي من ضم محمد النني وأليو ديانج

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ربطت الكثير من التقارير خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخير بين نادي جالاتا سراي التركي ، وبين ضم الثنائي محمد النني لاعب وسط منتخب وفريق آرسنال الإنجليزي والمالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس آخر التطورات بشأن هذا الملف من خلال تصريحات لوكيل أعمال محمد النني في تركيا وكشّاف اللاعبين لنادي جالاتا سراي وليام دافيلا.

وقال وكيل اللاعبين : انتقال محمد النني إلى فريق جالاتا سراي اعتبره فرصة جيدة للاعب خاصة أن النني نفسه لديه رغبة قوية في الانتقال إلى الدوري التركي رفقة جالاتا سراي.

وتابع وليام: جالاتا سراي لديه اهتمام بعدد من لاعبي الوسط من ضمنهم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي والذي من المحتمل أن يأتي إلى الدوري التركي ، وإن كانت لست متأكدا إن كان جالاتا سراي لا زال يرغب في ضمه أم لا.

وأضاف : إذا كان جالاتا سراي يرغب في الحصول على خدمات النني في الانتقالات الشتوية المقبلة فعليهم التفاوض مع آرسنال وإلا انتظار الانتقالات الصيفية والحصول على اللاعب مجاناً.

المصرى اليوم

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