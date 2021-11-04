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غرفة الملابس الجاهزة: ارتفاعات كبيرة في الملابس الشتوية والصيفية

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غرفة الملابس الجاهزة: ارتفاعات كبيرة في أسعار الملابس الشتوية والصيفية غرفة الملابس الجاهزة: ارتفاعات كبيرة في الملابس الشتوية والصيفية

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قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، الخميس، إن الملابس الجاهزة ارتفعت خلال الموسم الشتوي الحالي بنسبة لا تقل عن 20% في وقت يعاني السوق حركة ركود واسعة.

وأشار إلى أنه رغم بداية الموسم الشتوي إلا أن حركة البيع في محلات الملابس ضعيفة جدًا، وهو ما قد يتسبب في خسائر للمصنعين والتجار على حد سواء، لافتًا إلى أن التخوفات من الموجة التضخمية ساهمت في إحجام الموطنين عن الشراء أو تقليل استهلاكاتهم من الملابس خاصة، وأنها تعد سلعة غير أساسية.

وأكد أن الركود في السوق حاليًا أحد أهم الأسباب في عدم زيادة أسعار الموسم الشتوي بنسبة أكبر رغم ارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن الموسم الصيفي والذي تبدأ المصانع في استيراد مدخلاته خلال الشهرين المقبلين، سيشهد ارتفاعات سعرية لن تقل عن 70% نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية بأكثر من 100%، وأيضا الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن والذي تضاعف لعدة مرات.

وتوقع «عبدالسلام» أن تتراجع الطاقات الإنتاجية في المصانع الموجة للسوق المحلية أكثر من 50% في ظل التوقعات بانخفاض حجم الاستهلاك تحت ضغوط التضخم وزيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الغرفة تتبنى حاليًا خطة لمساعدة تلك المصانع المتضررة في الاستفادة من طاقاتها المعطلة وتوجيهها للإنتاج بغرض التصدير في ظل انتعاش التصدير وزيادة الطلبات من المشتريين الدوليين، حيث تعمل المصانع التصديرية بكامل طاقاتها حاليًا.

المصرى اليوم

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