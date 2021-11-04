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تحرير 645 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر أكتوبر بقنا

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تحرير 645 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر أكتوبر بقنا تحرير 645 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر أكتوبر بقنا

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شنًّت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مكثَّفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 645محضر مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 181 عبوة زيت طعام، و6 طن و70 كيلو ملح طعام، و11طن و200 كيلو أرز، و3 طن سكر، و4 طن و250كيلو دقيق فاخر، وبالإضافة إلى 400 عبوة سمن نباتي، و19003 عبوة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 407 كيلو من اللحوم المتنوعة، و2500 عبوة مسحوق غسيل، و153 صنف أدوية، و2طن من الأسمدة، و1طن و500 كيلو ردة خشنة، و723 عبوة مستحضرات تجميل.

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت في تحرير 645 محضر بواقع 184محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، وعدد 461 محضر متنوع للأسواق، من بينها عدد 6 محاضر لمخابز بدون ترخيص، و49 محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

المصرى اليوم

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