ضبط 460 عبوة دواء بيطري مخالف و 3 ألاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية ،والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز كفر صقر، وتم خلالها المرور على 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ،أن الحملة التفتيشية.

أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة ،وضـبط 460 عبوة لـ 11 صنف دواء بيطري مخالف مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية. تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات ،والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.