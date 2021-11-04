تسليم 12863 كارت فلاح لـ56 جمعية زراعية في الإسكندرية لتوزيعها على المزارعين (صور)

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الخميس، تسليم 12863 كارت فلاح لـ56 جمعية زراعية في المحافظة لتسليمها للمزارعين، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركنًا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني، وإيمانا من محافظة الإسكندرية، بأهمية زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالزمام الزراعي بنطاق المحافظة وتخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية.

وأكد المحافظ على أن مديرية الزراعة بالاسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي صالح، خطت خطوات جيدة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمزارعين، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية لمحافظة الإسكندرية، مشيرا ان منظومة «كارت الفلاح» التي تعمل على الحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج .

وأشار إلى أنه تم اطلاق تنفيذ منظومة «كارت الفلاح» بالإسكندرية 1سبتمبر الماضى، حيث تم ارسال الكروت من قبل وزارة الزراعة إلى البنك الزراعى المصرى، الذي قام بتوزيع هذا الكروت على الجمعيات الزراعية بكل قطاع زراعى (ائتمان -اصلاح-استصلاح) وقد قامت الجمعيات في 26/10/2021 باستلام الكروت الخاصة بها والبدء بتوزيعها.

من جانبه، أوضح المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية، أن إجمالي عدد الجمعيات التي تم توزيع كارت الفلاح عليها للبدء في توزيعها على المزارعين بزمام المحافظة، بلغ 56 جمعية، حيث استلمت الجمعيات 12863 كارت من البنك الزراعي، مشيرًا إلى أن كارت الفلاح يعتبر إحدى مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح، مضيفا أنه منذ يوم 26 اكتوبر 2021 تم تسليم 1825 كارت للمزارعين حتى الان، وجاري تسليم الباقي.

ولفت مدير مديرية الزراعة إلى أن هناك 5 جمعيات في منطقة المعمورة، و2 جمعية في منطقة خورشيد، و5 بمنطقة العامرية، و7 ببرج العرب، و6 جمعيات امتداد ابيس، و9 جمعيات بمنطقة النهضة، و6 جمعيات في مريوط.

56 جمعية زراعية تتولى عملية التسليم والتسلم .. توزيع 12863 كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية (صور)

56 جمعية زراعية تتولى عملية التسليم والتسلم .. توزيع 12863 كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية (صور)

56 جمعية زراعية تتولى عملية التسليم والتسلم .. توزيع 12863 كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية (صور)

56 جمعية زراعية تتولى عملية التسليم والتسلم .. توزيع 12863 كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية (صور)

56 جمعية زراعية تتولى عملية التسليم والتسلم .. توزيع 12863 كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية (صور)