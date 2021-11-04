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في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعرض الرؤية المصرية كنموذج للعالم في التصدى للتغيرات المناخية بشقي التخفيف والتكيف، قام الجناح المصرى اليوم بتنظيم جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرى وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرون COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 اكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجارى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تتجه بشكل منهجى نحو دمج اهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصناعى بما يساهم في تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد والاستخدم الطاقات النظيفة وغيرها للتصدى لاثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من الاثار السلبية للصناعة. وتضمت الجلسة عرض تقديمى للدكتور وليد درويش مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية حول دور الصناعة المصرية في التصدى للتغيرات المناخية والرؤية الدائرية للقطاع بما يدعم أهداف الإنتاج والاستهلاك المستدامين بالاضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية واستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.