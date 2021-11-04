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«ڨدحة» التونسي يشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

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«ڨدحة» التونسي يشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 «ڨدحة» التونسي يشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

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يشارك الفيلم التونسى «ڨدحة» في مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة الدولى في دورته الـ 43، وكلمة «ڨدحة» باللهجة التونسية تعنى الشرارة، بطل الفيلم البالغ من العمر 12 عاما يعرف معلومة تقلب حياته رأساً على عقب وتفجر بداخله بركان غضب، فما هي الجريمة التي ارتكبها الكبار في حق الصغار وافسدت الصداقة؟! .

واختار المخرج انيس الأسود ذو الخبرة الطويلة في مجال الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة أن يسرد تفاصيل قصته بلغة سينمائية سلسة وجذابة ومحبة للحياة والطفولة وتضعنا أمام أنفسنا في مواجهة ما قد نرتكبه في حق الصغار دون عمد ورغما عن أنفنا.

المخرج التونسي أنيس الأسود

ويحكي الفيلم عن ڨدحة (12 عاما) الذي يتعرض لحادث سير يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته «بركانة» مساعدة «مليكة» و«معز» فيغطيان مصاريف المستشفى ويوفران لعائلتها المحتاجة مسكنا. يلتقى«ڨدحة«بابنهما الوحيد»أسامة«، 11 سنة، وهو يتعافى من عملية زرع كلى فتنشأ علاقة صداقة متينة بين الطفلين.. يكتشف خلالها «قدحة»' سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث.

كانت الشرارة الأولى لكتابة هذا الفيلم والمعالجة الأولى التي كتبها المخرج عندما شاهد صورة الطفل السورى إيلان الكردى الذي غرق في قوارب الهجرة عام 2015 مع والده وهز غرقه قلوب العالم، صاغ المخرج الفكرة وكتبت السيناريو الفنانة شامة بنت شعبان التي تقوم أيضا بالمشاركة في التمثيل وانتاج الفيلم لكى يرى حلمهما النور.

ويعتبر المشاركة بالفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض العالمى الأول اول تتويج لنجاح المخرج وفريق العمل في تقديم فيلم ذو مستوى فنى عال.

المصرى اليوم

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