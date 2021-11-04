استرداد 8 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها
نجح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" في نقل الخبرات والتجارب الناجحة ونشر المعرفة وخلق مجتمع تفاعلي بين الجهات...
جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في أنحاء السعودية
أدى جموع المصلين في مكة المكرمة صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير...
أعلن ديوان المظالم إطلاق خدمة إبلاغ الجهات الحكومية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في منصة "معين" الرقمية.ويتم من خلال...
شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته...
تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل...
كشفت إحصاءات وزارة العدل عن طلبات التنفيذ الواردة خلال الأشهر الـ3 الأولى من 1443، التي بلغت 187.567 طلبا، بنسبة 100 % محكمة بلا ورق،...
فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،...
رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال...