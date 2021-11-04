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رصد 111 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات أنظمة البلدية في رفحاء

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رصد 111 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات أنظمة البلدية في رفحاء رصد 111 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات أنظمة البلدية في رفحاء
بعد 1.400 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من الاشتراطات

رصد 111 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات أنظمة البلدية في رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلةً في بلدية محافظة رفحاء- خلال شهر أكتوبر الماضي، نحو 1.400 جولة رقابية على المنشآت التجارية شَمِلت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضحت بلدية رفحاء، أن تلك الجولات أسفرت عن مخالفة 111 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية، طبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وبيّنت البلدية أن الفِرَق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل"؛ مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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