«ميقاتي» يدعو جورح قرادحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات

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دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، وزير إعلام حكومته جورح قرادحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن مواقف وزير الإعلام أدخلت لبنان في محظور المقاطعة السعودية والخليجيّة.

وتابع «إنّ البلاد لا تُدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم لإنقاذ بلدهم، ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بالتصعيد وإبعاد لبنان عن العمق العربي».

وواصل «لبنان عازم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة ولن نترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي».

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن «ميقاتي» قوله الخميس: «إنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على (خارطة طريق) للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية».

ويواجه لبنان أسوأ خلاف له حتى الآن مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط والذي نشب بسبب تصريحات قرادحي- قبل تعيينه في الحكومة-عن دور التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وغضبت السعودية وبعض دول الخليج من تلك التصريحات، وطردت سفراء لبنان وحظرت جميع الواردات اللبنانية واستدعت سفرائها في بيروت للتشاور.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث.