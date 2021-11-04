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ضبط 2600 كيلو سكر و1584 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط 2600 كيلو سكر و1584 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط 2600 كيلو سكر و1584 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية حملاتها، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس أسامة فتحي مدير إدارة تموين مركز الزقازيق، حملة تموينية عقب ورود شكوى تُفيد بقيام إحدى السيدات بناحية عزبة العريضة بنطاق مركز الزقازيق، بتجميع سلع تموينية بغرض بيعها للمواطنين بالسوق السوداء، وأسفرت الحملة عن ضبط 2600 كيلو سكر و1584 زجاجة زيت زنة الواحدة 800 جم و206 برطمانات صلصة زنة البرلمان 300 جرام، و60 علبة جبنة زنة العلبة 500 جرام، و84 زجاجة خل زنة الزجاجة لتر.

تم نقل الكميات على سيارة الحملة لشونة فرع سكر مركز الزقازيق، وتحرير محضر رقم 43647 جنح مركز الزقازيق.

المصرى اليوم

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