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ضبط ورشة فى الباجور بداخلها 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام

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ضبط ورشة فى الباجور بداخلها 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام ضبط ورشة فى الباجور بداخلها 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام

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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالمنوفية قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني– الأمن العام» ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وبحوزته «عدد 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام – عدد 7 خزن– عدد من الطلقات المعدلة – أجزاء الأسلحة النارية – أدوات الإصلاح والتصنيع والتعديل – عدد من طلقات الصوت – 4 صاعق كهربائي – 258 قطعة ألعاب نارية – 7 كراتين صغيرة لصواريخ مختلفة الأحجام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

المصرى اليوم

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