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رانيا يوسف: مفيش مسلسل أجزاء نجح بعد «ليالي الحلمية» بنفس نجاح «الآنسة فرح»

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رانيا يوسف: مفيش مسلسل أجزاء نجح بعد «ليالي الحلمية» بنفس نجاح «الآنسة فرح» رانيا يوسف: مفيش مسلسل أجزاء نجح بعد «ليالي الحلمية» بنفس نجاح «الآنسة فرح»

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قالت الفنانة رانيا يوسف إن فكرة الأجزاء المتعددة للمسلسلات لا تحقق نجاحاً في ، باستثناء مسلسل «ليالي الحلمية» الذي حقق نجاحا كبيراً، وبعده لم يحقق أي مسلسل نفس الصدى الذي حققه «الآنسة فرح».

وأضافت رانيا يوسف، في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «السبب في النجاح الكبير الذي حققه المسلسل هو أنه مختلف و«دمه خفيف»، بالإضافة إلى إنه مأخوذ عن فورمات أجنبي لطيف»، مشيرة إلى أن الجزء السادس منه يتم إنتاجه الآن بأمريكا.

وأشارت إلى أن «الآنسة فرح» ناقش قضية «التلقيح الصناعي» بين رفض الأجيال السابقة وترحيب الأجيال الجديدة، موضحة أن المخرج وائل فرج إستطاع الجمع بين الرأي والرأي الأخر في المشهد الواحد، وتم مناقشة القضية بشكل لطيف.

مسلسل «الأنسة فرح» بطولة رانيا يوسف وأسماء أبواليزيد، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة انه يتضمن العديد من القضايا الانسانية والعاطفية والرومانسية.

وترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و65 ترشيح.

يشار إلى أن مسلسل «الأنسة فرح» بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المصرى اليوم

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