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خبير لوائح: موقف اتحاد الكرة سليم في أزمة عقوبة شيكابالا

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خبير لوائح: موقف اتحاد الكرة سليم في أزمة عقوبة شيكابالا خبير لوائح: موقف اتحاد الكرة سليم في أزمة عقوبة شيكابالا

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قال طلال عبداللطيف خبير اللوائح إن لائحة اتحاد الكرة الحالية لا تشمل أي بنود تلزمه بالاعتراف بقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية.

وأضاف عبداللطيف عبر برنامج «البريمو» أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كان عليها الاجتماع وإقرار إضافة بند مركز التسوية والتحكيم في لائحة الجبلاية.

وأشار إلى أن بتروجيت حصل على قرار من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء الهبوط في الموسم أكبر دليل على صحة موقف اتحاد الكرة في رفضه مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد في لقاء القمة أمام الأهلي.

وحصل شيكابالا على قرار بإلغاء عقوبته من جانب اتحاد الكرة من مركز التسوية والتحكيم.

المصرى اليوم

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