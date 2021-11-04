الذهب يرتفع بعد قرار «الاحتياطي الأمريكي» بتقليص التحفيز دون رفع الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0847 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775.60 دولار.

قال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع إنه سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر تشرين الثاني مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022.

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، منتظرا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.

وقال ستيفن إينس العضو المنتدب لدى «إس.بي.آي» لإدارة الأصول «نظرا لرأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا، مما يضغط على الذهب».

يميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.62 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2048.28 دولار.