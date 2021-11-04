رابطة الأندية تستسلم للجبلاية : ليس لنا علاقة بالحكام

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أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه يؤيد الاعتماد على التحكيم المصري في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بعد غدٍ الجمعة بالدوري الممتاز.

وقال ثروت سويلم عبر برنامج البريمو إن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح هي المسؤولة عن اختيار أطقم التحكيم لجميع مباريات الدوري بما فيها لقاء القمة.

وأشار إلى أنه لم يعترض يوماً على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولكن هناك بعض المباريات التي تتسم بحساسية خاصة والاستعانة بحكام أجانب بها لا يقلل بأي حال من التحكيم المصري.