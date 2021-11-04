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تكريم الفائزين بمسابقة «أكتوبر في السيناوية»

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تكريم الفائزين بمسابقة «أكتوبر في عيون السيناوية» تكريم الفائزين بمسابقة «أكتوبر في السيناوية»

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كرم مركز إعلام العريش، الخيمس، الفائزين في مسابقة «أكتوبر في السيناوية» والتى نظمها المركز بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، بحضور علاء القاضى مدير عام اعلام سيناء أحمد جمال حسونة مدير مركز النيل للاعلام، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، محمود الدقدق رئيس مجلس إدارة جمعية البشاير الخيرية، عدد من مديرى المدارس المشاركة، والطلاب الفائزين في المسابقة وأسرهم.

وأعلن عبدالفتاح على الإمام المشرف على المسابقة، في بيان اليوم، أنه شاركت في المسابقة 7 مدارس من التربية والتعليم والتربية الخاصة، وتضمنت مجالات: الشعر والزجل والغناء والعزف حول الانتصارات وتأثيرها على كافة المجالات: عسكرية ومشروعات تنموية ومبادرات صحية واجتماعية وغيرها من آثار ايجابية على المجتمع، وكان المركز الأول من نصيب مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش.. كما فاز فيها عدد ١٥ متسابقا ومتسابقة من المدارس المشاركة تم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير من الاعلام وجائزة مالية من جمعية البشائر الخيرية.. علاوة على منح مدير المدرسة الفائزة والمشرف شهادة تقدير من المجمع الاعلامى.

وأشار إلى أن المسابقة كانت بهدف: اكتشاف المواهب الابداعية لدى طلاب المدارس، وتنمية الوعى لدى الشباب بأهمية التضحية والفداء لرفعة الوطن والحفاظ على الأرض، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة ممن حققوا النصر للاقتداء بها، ولابراز دور المقاتل المصرى في تحقيق النصر واسترداد الأرض.

المصرى اليوم

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